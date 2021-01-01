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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Шойгу попросил Минобороны Армении обеспечить строгое соблюдение перемирия

Фото:Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к министру обороны Армении Вагаршаку Арутюняну с призывом организовать контроль за соблюдение перемирия на территории Нагорного Карабаха, передает «Sputnik-Армения».

«Прошу организовать строгий контроль за этим», — сказал Шойгу.

Также, по его данным, в Карабах вернулись уже почти 7 тыс беженцев. В свою очередь глава Минобороны Армении высоко оценил эффективность работы российских миротворцев в Карабахе.

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В пресс-службе Минобороны России сообщили, что на встрече Шойгу, Арутюняна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стороны обсудили спектр тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и России.

Вечером 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, согласно которому в Нагорный Карабах должны прибыть около 2 тыс. российских миротворцев, чтобы контролировать исполнение договоренностей, в частности режим прекращения огня. Соглашение также подразумевает передачу Азербайджану занятые во время боевых действий территории и потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах. Армении гарантируется транспортный коридор в Карабах.

Накануне Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что в Карабахе закончилось развертывание российского миротворческого контингента — в регион были доставлены 1960 человек и 552 единицы техники.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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