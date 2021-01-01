Шойгу попросил Минобороны Армении обеспечить строгое соблюдение перемирия

Вечером 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, согласно которому в Нагорный Карабах должны прибыть около 2 тыс. российских миротворцев, чтобы контролировать исполнение договоренностей, в частности режим прекращения огня. Соглашение также подразумевает передачу Азербайджану занятые во время боевых действий территории и потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах. Армении гарантируется транспортный коридор в Карабах.

Накануне Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что в Карабахе закончилось развертывание российского миротворческого контингента — в регион были доставлены 1960 человек и 552 единицы техники.