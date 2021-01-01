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Политика ,  
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СМИ узнали о просьбе к США отказаться от мер против «Северного потока-2»

Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Восточный комитет немецкой экономики обратился к председателю палаты представителей США Нэнси Пелоси и представителям Демократической партии с предложением отказаться от новых санкций против российского проекта «Северный поток-2» и европейских компаний, связанных с ним. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на письмо комитета.

«С победой Джо Байдена на выборах [президента США] Германия и немецкая экономика возлагают большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства», — говорится в письме.

Восточный комитет также сформулировал в письме обеспокоенность тем, «что американские демократы хотят ввести новые экстерриториальные санкции против проекта, и призвал Вашингтон воздержаться от ограничительных мер.

Тем не менее Handelsblatt напоминает, что сам Байден называл сделку по «Северному потоку-2» «принципиально плохой сделкой».

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Политика
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) предложила принять заявление под названием «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2», в котором говорилось, что проект отвечает интересам Германии и Европы. Также партия призвала федеральное правительство обеспечить скорейшее завершение строительства «Северного потока-2».

Тем не менее 19 ноября бундестаг большинством голосов отклонил предложение АДГ о поддержке российского проекта. В правительстве решили, что для этих целей не нужно принимать дополнительных заявлений.

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Канцлер Ангела Меркель неоднократно выступала за завершение строительства «Северного потока- 2». В Кремле также не увидели оснований для «мер со знаком минус», поскольку строительство трубопровода является коммерческим проектом.

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Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

Так, 11 ноября, Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с вопросом источников сообщил, что американские сенат и палата представителей пришли к договоренностям по новым санкциям против проекта.

Ограничения включат в закон об оборонном бюджете на 2021 год. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.

Германия США санкции Северный поток-2
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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