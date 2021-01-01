СМИ узнали о просьбе к США отказаться от мер против «Северного потока-2»

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Восточный комитет немецкой экономики обратился к председателю палаты представителей США Нэнси Пелоси и представителям Демократической партии с предложением отказаться от новых санкций против российского проекта «Северный поток-2» и европейских компаний, связанных с ним. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на письмо комитета.

«С победой Джо Байдена на выборах [президента США] Германия и немецкая экономика возлагают большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства», — говорится в письме.

Восточный комитет также сформулировал в письме обеспокоенность тем, «что американские демократы хотят ввести новые экстерриториальные санкции против проекта, и призвал Вашингтон воздержаться от ограничительных мер.

Тем не менее Handelsblatt напоминает, что сам Байден называл сделку по «Северному потоку-2» «принципиально плохой сделкой».