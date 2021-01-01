Бундестаг отклонил инициативу по поддержке «Северного потока-2»

Бундестаг большинством голосов отклонил предложение партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) о поддержке газопровода «Северный поток-2». Соответствующие документы опубликованы на сайте немецкого парламента.

АДГ предложила принять заявление под названием «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2». В нем констатировалось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы. Кроме того, в заявлении был прописан призыв к федеральному правительству обеспечить скорейшее завершение строительства «Северного потока-2».

В ходе прений представители большинства немецких партий высказали свою солидарность с утверждениями АДГ, что газопровод полезен для страны.

Парламентарии утверждали, что «Северный поток-2» позволит диверсифицировать поставки газа в Европу, что в конечном счете, приведет к усилению энергобезопаности.