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Бундестаг отклонил инициативу по поддержке «Северного потока-2»

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Бундестаг большинством голосов отклонил предложение партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) о поддержке газопровода «Северный поток-2». Соответствующие документы опубликованы на сайте немецкого парламента.

АДГ предложила принять заявление под названием «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2». В нем констатировалось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы. Кроме того, в заявлении был прописан призыв к федеральному правительству обеспечить скорейшее завершение строительства «Северного потока-2».

В ходе прений представители большинства немецких партий высказали свою солидарность с утверждениями АДГ, что газопровод полезен для страны.

В бундестаге сообщили о шансе защитить «Северный поток-2»
Политика
Фото:Paul Langrock / Nord Stream 2

Парламентарии утверждали, что «Северный поток-2» позволит диверсифицировать поставки газа в Европу, что в конечном счете, приведет к усилению энергобезопаности.

Однако в Бундестаге решили, что для всех этих выводов и дальнейшего строительства газопровода не нужно принимать никаких дополнительных заявлений. В итоге инициатива была отклонена 556 голосами. В ее поддержку высказались только 83 представителя АДГ. Один парламентарий воздержался.

Проект газопровода из России в Германию стал предметом обсуждения после отравления оппозиционера Алексея Навального. Некоторые немецкие и европейские политики, а также США выступали за введение санкций против «Северного потока-2» и остановку его строительства. Правящий блок ХДС/ХСС и его лидер канцлер Ангела Меркель неоднократно говорили, что ситуацию с Навальным нельзя смешивать с «Северным потоком-2».

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