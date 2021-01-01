Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в своей резиденции в Ново-Огарево. В ходе встречи глава государства поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов на благо России и поблагодарить вас за то, что вы делаете для страны», — сказал он.

Как сообщает агентство «РИА Новости», президент подарил патриарху букет белых роз. 20 ноября главе Русской православной церкви исполняется 74 года.

Владимир Путин регулярно поздравляет патриарха с днем рождения и другими праздниками. В 2017 году президент подарил ему картину «Успенский собор Кремля», написанную художником Владимиром Лаповком в 2007 году.