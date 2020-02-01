Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с одиннадцатой годовщиной его интронизации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин в своем поздравлении отметил результаты подвижнической работы патриарха. «Все общество наше заметило результаты этой работы. Большое Вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству», — сказал президент.

Патриарх Кирилл в свою очередь поблагодарил Путина за высокий уровень отношений между церковью и государством. «Хотел бы поблагодарить вас за то, что в нынешних условиях в государстве Российском служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество», — сказал патриарх.

Кирилл, в миру Владимир Гундяев, стал патриархом РПЦ 1 февраля 2009 года. До интронизации он был митрополитом Смоленским и Калининградским. Кроме того, с 14 ноября 1989-го по 1 февраля 2009 года он был председателем Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) и постоянным членом Священного синода.