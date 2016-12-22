Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подарил главе Русской православной церкви (РПЦ) картину «Успенский собор Кремля», написанную художником Владимиром Лаповком в 2007 году. Патриарх Кирилл поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества государства и церкви.

В понедельник, 20 ноября, патриарху Кириллу исполнился 71 год.

В 2016 году Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравили главу РПЦ с юбилеем в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда президент подарил патриарху янтарное панно «Свято-Троицкая Сергиева лавра» работы калининградского художника Игоря Исаева.

В свою очередь, Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой подарили предстоятелю пейзаж художника Николая Барченкова «Уголок Загорска».

Также патриарха Кирилла поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко и подарил ему букет белых минских роз, а также картину молодого белорусского художника Антона Вырво с изображением Свято-Никольского гарнизонного собора в Бресте.



