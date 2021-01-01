Патриарх Кирилл в день рождения создал страницу в «Одноклассниках»

Патриарх Кирилл (Фото: Патриарх Кирилл / ОК)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл создал страницу в социальной сети «Одноклассники». Первый пост на странице он опубликовал в свой день рождения — 20 ноября ему исполняется 74 года.

«Сегодня социальные сети — это пространство, где люди могут общаться друг с другом и свободно выражать свое мнение по тем или иным вопросам, в частности по вопросам веры», — написал патриарх.

Также глава РПЦ отметил, что в интернете часто распространяются негативные стереотипы о вере и церкви. «Призываю пользователей социальных сетей помнить, что от нашего поведения в интернете в немалой степени зависит отношение общества к вере и церкви», — написал он.

На страницу патриарха в социальной сети уже подписались более 1,2 тыс. человек. Кроме «Одноклассников», у патриарха Кирилла также есть страницы в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Как уточнил врио пресс-секретаря патриарха Владимир Легойда, его аккаунт будет вести пресс-служба. Он также сообщил, что на странице главы РПЦ будут размещать цитаты из проповедей Кирилла, видеофрагменты выступлений и фотоотчеты о мероприятиях с его участием.