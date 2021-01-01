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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал близкие к выходу на плато по заболевшим COVID-19 регионы

Отделение интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской больнице имени Л.Я. Литвиненко в городе Новоалтайске
Отделение интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской больнице имени Л.Я. Литвиненко в городе Новоалтайске (Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости)

В большинстве российских регионов ситуация с ежедневным приростом числа заболевших коронавирусной инфекцией стабилизировалась, в 23 регионах ситуация по заболеваемости близка к выходу на плато. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов», — сказал Тавадян.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Эксперт к таким регионам отнес ЕАО, Брянскую, Кемеровскую, Рязанскую, Магаданскую Пензенскую, Амурскую, Орловскую, Архангельскую, Оренбургскую, Смоленскую, Ростовскую, Липецкую, Воронежскую и Новосибирскую области, республики Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесию, Красноярский и Камчатский края, Севастополь, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Он также заявил, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, а значит и более поздний выход на плато, по его прогнозам, будет в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской, Новгородской, Псковской областях, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Карелии и Чечне.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Свой прогноз эксперт составил на основе официальной статистики федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что загруженность коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, выше всего в Чувашии, Севастополе, Мордовии, Коми, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Иркутской и Омской областях.

Она также сообщила, что во всех регионах введен масочный режим, проведение развлекательных мероприятий запрещено в 79 субъектах, в 75 введены ограничения для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

коронавирус пандемия регионы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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