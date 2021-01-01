Эксперт назвал близкие к выходу на плато по заболевшим COVID-19 регионы

Отделение интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской больнице имени Л.Я. Литвиненко в городе Новоалтайске (Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости)

В большинстве российских регионов ситуация с ежедневным приростом числа заболевших коронавирусной инфекцией стабилизировалась, в 23 регионах ситуация по заболеваемости близка к выходу на плато. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов», — сказал Тавадян.

Эксперт к таким регионам отнес ЕАО, Брянскую, Кемеровскую, Рязанскую, Магаданскую Пензенскую, Амурскую, Орловскую, Архангельскую, Оренбургскую, Смоленскую, Ростовскую, Липецкую, Воронежскую и Новосибирскую области, республики Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесию, Красноярский и Камчатский края, Севастополь, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Он также заявил, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, а значит и более поздний выход на плато, по его прогнозам, будет в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской, Новгородской, Псковской областях, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Карелии и Чечне.