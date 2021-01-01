Эксперт назвал сроки возможного спада заболеваемости COVID-19 в России

Спад заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в России может начаться в конце ноября. Такой прогноз в интервью «РИА Новости» дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Свой прогноз эксперт составил на основе карты регионов России по распространенности коронавируса. Она была создана на основе официальной статистики.

Согласно данным статистики, в настоящее время тяжелая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Республике Карелия, Псковской области, а также Чеченской Республике.

По словам Тавадяна, вышеуказанные регионы преодолеют плато позднее всех.

Эксперт отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется, при этом расслабляться не стоит.

Тавадян добавил, что соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок является главной из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости.

Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.