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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал сроки возможного спада заболеваемости COVID-19 в России

Спад заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в России может начаться в конце ноября. Такой прогноз в интервью «РИА Новости» дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Свой прогноз эксперт составил на основе карты регионов России по распространенности коронавируса. Она была создана на основе официальной статистики.

Согласно данным статистики, в настоящее время тяжелая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Республике Карелия, Псковской области, а также Чеченской Республике.
По словам Тавадяна, вышеуказанные регионы преодолеют плато позднее всех.
Эксперт отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется, при этом расслабляться не стоит.

Тавадян добавил, что соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок является главной из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости.

Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.

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Стабильное положение наблюдается в Калмыкии, Брянской, Кемеровской, Рязанской, Магаданской, Пензенской, Амурской, Орловской областях, а также в Республике Алтай, Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

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Удовлетворительное состояние темпов распространение наблюдается в Архангельской, Оренбургской, Ростовской, Смоленской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Новосибирской, Волгоградской, Костромской, Омской, Курганской, Нижегородской, Тверской, Тульской, Томской, Иркутской, Астраханской, Ульяновской, Белгородской, Кировской, Тамбовской, Курской, Ивановской, Тюменской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской, Владимирской, Ярославской, Самарской и Свердловской областях, а также в Карачаево-Черкессии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах, Северной Осетии — Алании, в Приморском, Алтайском, Ставропольском, Забайкальском и Хабаровском краях, в нескольких республиках: Адыгея, Хакасия, Тыва, Бурятия, Удмуртия, Марий Эл, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Мордовия, Каабардино-Балкария, а также на Сахалине и в Москве.

В начале октября главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал прогноз, согласно которому в течение двух-трех недель в России будет фиксироваться рост случаев заражений коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

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