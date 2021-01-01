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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства. Трансляцию ведет РБК.

«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — отметил президент.

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила Путину, что сложная ситуация с распространением коронавируса сложилась в десяти регионах страны: Чувашии, Коми, Мордовии, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Иркутской и Омской областях. По ее словам, здесь отмечается наиболее высокая загруженность коек, выделенных для пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших в России приблизилось к 2 млн человек. За последние сутки выявили 20,9 тыс. новых зараженных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Владимир Путин COVID-19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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