Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

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Президент России Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства. Трансляцию ведет РБК.

«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — отметил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила Путину, что сложная ситуация с распространением коронавируса сложилась в десяти регионах страны: Чувашии, Коми, Мордовии, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Иркутской и Омской областях. По ее словам, здесь отмечается наиболее высокая загруженность коек, выделенных для пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших в России приблизилось к 2 млн человек. За последние сутки выявили 20,9 тыс. новых зараженных.