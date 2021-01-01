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Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: Анатолий Ломахов / Global Look Press)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, заподозрившей своего мужа, продюсера Бари Алибасова, и его помощника Сергея Моцаря в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.

Провести доследственную проверку в связи с обращением 82-летней актрисы поручено руководителю Главного следственного управления СК по Москве.

«В своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой», — говорится в сообщении. В результате сделки недвижимость перешла другому лицу.

Федосеева-Шукшина решила вернуть подаренную Алибасову квартиру через суд
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Бари Алибасов

В июле Федосеева-Шукшина подала в суд на мужа и его помощника. Актриса решила добиться признания недействительными договора дарения на имя Алибасова, а также договора по отчуждению квартиры в Новой Москве продюсером в пользу Моцаря, а также возврата ей жилплощади. В мае Алибасов, комментируя сообщения о подаче заявления в Следственный комитет, заявлял, что у него нет конфликта с женой.

Алибасов и Федосеева-Шукшина состоят в браке с ноября 2018 года. В августе продюсер подал на развод. По его словам, он ему понадобился, чтобы его «не пытались убить», так как в случае его смерти половина имущества отойдет жене. В ноябре развестись с Алибасовым решила и сама Федосеева-Шукшина. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая ее интересы, сообщила, что поводом стали многочисленные интервью продюсера, в которых он заявлял о прекращении общения с женой, а последней каплей стали публикации о новой помощнице Алибасова.

Александр Бастрыкин сделка квартира актриса
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