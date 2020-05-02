Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры

Бари Алибасов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет никаких конфликтов с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Так он прокомментировал РБК информацию о том, что на него якобы подали заявление в СК из-за ситуации с квартирой супруги.

Как сообщал Mash, Алибасов получил квартиру Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве в дар, после того как попросил ее подписать документ, когда супруги были у адвоката «под предлогом консультации». «Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью», — приводит Mash слова артистки.

«Мы между собой про квартиры не общаемся, нас это не волнует», — заявил Алибасов в беседе с РБК. «Только что я разговаривал с Лидой полтора часа, она должна лежать рядом со мной. Прекрасные у нас отношения, нет никаких внутренних конфликтов», — подчеркнул Алибасов.

Лидия Федосеева-Шукшина отказалась комментировать РБК вопрос о квартире.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК России по Москве Юлии Ивановой.