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Федосеева-Шукшина решила вернуть подаренную Алибасову квартиру через суд

Бари Алибасов
Бари Алибасов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на мужа, продюсера Бари Алибасова, из-за квартирного спора. Об этом говорится в комментарии адвоката семьи Алибасовых Олега Сухова, предоставленном РБК пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным. О предъявлении иска к Алибасову РБК сообщила также адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая.

Из комментария следует, что исковое заявление подано в Троицкий районный суд Москвы. Оспаривается квартира в Новой Москве, ранее принадлежавшая актрисе. Кроме 73-летнего Алибасова, ответчиком является также нынешний собственник спорной жилплощади Моцарь С.О.

81-летняя артистка намерена добиться через суд признания недействительными договора дарения на имя Алибасова, а также договора по отчуждению квартиры продюсером в пользу его помощника Сергея Моцаря и возврата ей жилплощади. Беседа по иску назначена на 8 августа.

По мнению адвоката семьи Алибасовых, доказательств для признания сделок с недвижимостью недействительными стороной истца не представлено, что вызывает сомнения в перспективности удовлетворения заявленного иска.

В пресс-службе Троицкого районного суда Москвы подтвердили получение иска от Федосеевой-Шукшиной к Алибасову.

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Телефон Федосеевой-Шукшиной был выключен.

«Иск мы отправили несколько недель назад. Дело находится в Троицком районном суде. Уже принято судом к рассмотрению. Мы ожидаем даты судебного заседания основного, предварительное уже назначено», — сообщила РБК адвокат Вербицкая.

В мае Алибасов, комментируя сообщения о подаче заявления в Следственный комитет из-за ситуации с квартирой, заявил об отсутствии у него конфликтов с супругой. «Мы между собой про квартиры не общаемся, нас это не волнует», — сказал Алибасов.

Алибасов и Федосеева-Шукшина состоят в браке с ноября 2018 года.

Теги: квартира, суд, иск, новости
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