Медвузы Москвы заявили о готовности студентов к работе в первичном звене

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова и в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова сообщили РБК о готовности направить своих сотрудников и студентов-медиков на работу в первичном звене здравоохранения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минобрнауки поручили задействовать преподавателей и студентов старших курсов вузов «не только в борьбе с коронавирусом, но и в первичном звене».

Ректор МГМСУ, академик РАН Олег Янушевич в разговоре с РБК заявил, что считает такую работу для студентов не выходящей за рамки нормальной учебной программы.

«Это и до коронавируса, и после так будет. Когда студенты приходят на поликлиническую кафедру, кафедру, которая занимается первичным звеном, они в поликлиниках, вместе с преподавателями, участвуют в приеме пациентов. А студенты медицинских вузов, которые сидят в аудиториях, — это студенты, которые плохо будут подготовлены к практической работе», — уточнил он.