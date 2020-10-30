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Пандемия коронавируса ,  
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Медвузы Москвы заявили о готовности студентов к работе в первичном звене

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова и в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова сообщили РБК о готовности направить своих сотрудников и студентов-медиков на работу в первичном звене здравоохранения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минобрнауки поручили задействовать преподавателей и студентов старших курсов вузов «не только в борьбе с коронавирусом, но и в первичном звене».

Кабмин поручил привлечь студентов-медиков к работе в первичном звене
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ректор МГМСУ, академик РАН Олег Янушевич в разговоре с РБК заявил, что считает такую работу для студентов не выходящей за рамки нормальной учебной программы.

«Это и до коронавируса, и после так будет. Когда студенты приходят на поликлиническую кафедру, кафедру, которая занимается первичным звеном, они в поликлиниках, вместе с преподавателями, участвуют в приеме пациентов. А студенты медицинских вузов, которые сидят в аудиториях, — это студенты, которые плохо будут подготовлены к практической работе», — уточнил он.

По его словам, в вузе работает коронавирусный госпиталь для жителей Подмосковья, в котором развернуто 600 коек. В его работе задействуют всех преподавателей клинических кафедр, терапевтического, хирургического профиля, а также старшекурсников, которые прошли соответствующую подготовку.

В РНИМУ им. Н.И. Пирогова сообщили РБК, что весной сотрудники и обучающиеся уже привлекались к оказанию медицинской помощи в условиях пандемии. Они работали как с пациентами с коронавирусом, так и в первичном звене.

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Там добавили, что их ординаторы работали участковыми терапевтами, педиатрами, а также в перепрофилированных структурных подразделениях для реабилитации и лечения пациентов с COVID-19.

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Общество
Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

«Студенты, обучающиеся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология», имеющие право занимать должности среднего медицинского персонала, трудоустраиваются в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь», — добавили в РНИМУ.

На фоне первой волны коронавируса в апреле президент России Владимир Путин поручил Минздраву привлечь аспирантов медицинских вузов к борьбе с коронавирусной инфекцией. За работу в опасных условиях труда президент распорядился предусмотреть компенсацию.

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