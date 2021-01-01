Крашенинников разъяснил свои слова об отдельном депутате от «Сириуса»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 75,93 (-0,33) Инвестиции, 13:46
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 90,23 (-0,16) Инвестиции, 13:46
Путин назначил нового главу Белгородской области Политика, 18:40 Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии» Общество, 18:37 «Единая Россия» объяснила пропажу страницы Меня с сайта Общество, 18:32 МЧС выехало в Коммунарку после данных о задымлении Общество, 18:31 Носов обвинил Харитонова в проведении боя после заражения COVID-19 Спорт, 18:30 Биткоин обогнал NVIDIA и Mastercard по капитализации Крипто, 18:22 Михаил Мишустин дал команду к запуску нового железнодорожного парка Пресс-релиз, 18:16 Дальше в лес: сколько стоит открыть глэмпинг Pro, 18:02 Адвокаты «Русского стандарта» отвергли возможность взыскать 49% банка Финансы, 18:02 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка Общество, 17:59 Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года составила ₽16 млрд по МСФО​ Пресс-релиз, 17:57 «Первый канал» подал в суд на связанное с Пригожиным СМИ и Садальского Технологии и медиа, 17:57 «Жестких задач нет». Чего ждать от российских биатлонистов в новом сезоне Спорт, 17:56 Росздравнадзор потребовал от аптек заранее запасаться лекарствами Общество, 17:55
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Политика ,  
0 

Крашенинников разъяснил свои слова об отдельном депутате от «Сириуса»

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru)

Федеральная территория «Сириус» останется частью избирательного округа в Краснодарском крае, отдельного депутата в Госдуме от нее не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании парламента, передает ТАСС.

По словам парламентария, был запущен слух о том, что «Сириус» будет отдельным избирательным округом, а также о том, что у него будет свой представитель в Совете Федерации. «Нет, это не предполагается, все-таки это Краснодарский край, — сказал Крашенинников в Госдуме. — Не будет федеральная территория «Сириус» иметь права законодательной инициативы».

Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»
Политика
Дмитрий Медведев

Крашенинников отметил, что о появлении отдельного депутата от этой территории речь также не идет. «У них будет свой депутат, они будут его избирать, но вместе с другими жителями Краснодарского края. Это что, не их депутат? Конечно их», — сказал Крашенинников.

Крашенинников анонсировал появление депутата Госдумы от Сириуса
Политика
Павел Крашенинников

13 ноября тот же парламентарий, слова которого приводило агентство «РИА Новости», допускал возможность появления депутата Госдумы от «Сириуса». «Надо будет смотреть с точки зрения избирательного (законодательства), как это будет. Надо будет отдельно это смотреть, — говорил тогда парламентарий. — Я пока не знаю, но вполне возможно, что это будет одномандатный округ, либо это будет захватывать еще территорию».

Крашенниников добавлял, что вопрос окончательно будет решаться при «нарезке» избирательных округов. «Мне кажется, это не Краснодарский край и не город», — замечал депутат.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

«Сириус», располагающийся в Имеретинской низменности, должен стать первой в России федеральной территорией. Его основой станет одноименный образовательный центр. С законодательной инициативой 9 ноября выступили депутат Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Согласно документу, федеральная территория будет новым видом публично-правового образования. У нее будут свой бюджет, имущество и имущественные права, которые ей передадут в том числе Россия, Краснодарский край и муниципальное образование «городской округ город-курорт Сочи».

На последних выборах в Госдуму осенью 2016 года на территории Краснодарского края было 8 одномандатных округов. Территория «Сириуса» относилась к одномандатному избирательному округу номер 50. В его составе были город Сочи, Апшеронский и Белоречинский район Краснодарского края. В округе, по данным ЦИК, было зарегистрировано 468 234 избирателя.

Глава «Сириуса» стала кандидатом на пост сопредседателя ОНФ
Политика
Елена Шмелева

13 ноября президент Владимир Путин поддержал идею создания федеральной территории. 18 ноября в первом чтении проект закона о федеральной территории «Сириус» приняли в первом чтении.

«Сириус» Краснодарский край Павел Крашенинников Госдума
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Материалы по теме
Путин одобрил идею наделить Сириус статусом федеральной территории
Политика
Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»
Политика
Крашенинников анонсировал появление депутата Госдумы от Сириуса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter