Крашенинников разъяснил свои слова об отдельном депутате от «Сириуса»

Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru)

Федеральная территория «Сириус» останется частью избирательного округа в Краснодарском крае, отдельного депутата в Госдуме от нее не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании парламента, передает ТАСС.

По словам парламентария, был запущен слух о том, что «Сириус» будет отдельным избирательным округом, а также о том, что у него будет свой представитель в Совете Федерации. «Нет, это не предполагается, все-таки это Краснодарский край, — сказал Крашенинников в Госдуме. — Не будет федеральная территория «Сириус» иметь права законодательной инициативы».

Крашенинников отметил, что о появлении отдельного депутата от этой территории речь также не идет. «У них будет свой депутат, они будут его избирать, но вместе с другими жителями Краснодарского края. Это что, не их депутат? Конечно их», — сказал Крашенинников.