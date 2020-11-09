В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус»
В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Законопроект внесли депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
В соответствии с документом, федеральная территория будет новым видом публично-правового образования, она станет экономически самостоятельной. У нее будут собственный бюджет, имущество и имущественные права, которые ей передадут в том числе Россия, Краснодарский край и муниципальное образование «городской округ город-курорт Сочи».
«Сириус» также будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возложат отдельные полномочия федеральных и региональных государственных органов.