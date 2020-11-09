В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 76,95 (-0,24) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,14) Инвестиции, 13:11
Экономист Рубини: через 3 года биткоин и счета в банках станут бесполезны Крипто, 16:07 Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное Общество, 16:06 Рынок образования Европы: особенности организации EdTech-бизнеса Pro, 16:05 Фанаты назвали поведение Дзюбы «наплевательским отношением к «Зениту» Спорт, 16:02 Курс доллара впервые с сентября упал ниже ₽76 Инвестиции, 16:01 Одноклассники рассказали об убившем сослуживцев в Воронеже солдате Общество, 16:01 Акции Pfizer взлетели на 15% после новостей об успехе вакцины от COVID Инвестиции, 15:52 Основатель «Банки.ру» продал бизнес Технологии и медиа, 15:45 Писателя Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 15:44 Первые перестановки в правительстве Мишустина. Схема Политика, 15:42 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 15:40 Новая нормальность: почему Россию ждет бум коворкингов Недвижимость, 15:39 Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США Политика, 15:37 Похороны Михаила Жванецкого в Москве. Фоторепортаж Общество, 15:29 
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Политика ,  
0 

В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус»

Фото:Сергей Петров / ТАСС
Фото: Сергей Петров / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесли депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В соответствии с документом, федеральная территория будет новым видом публично-правового образования, она станет экономически самостоятельной. У нее будут собственный бюджет, имущество и имущественные права, которые ей передадут в том числе Россия, Краснодарский край и муниципальное образование «городской округ город-курорт Сочи».

Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции
Политика
Андрей Клишас

«Сириус» также будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возложат отдельные полномочия федеральных и региональных государственных органов.

Согласно законопроекту, совет «Сириуса» формируется на пять лет в составе 17 членов, а глава территории избирается советом по представлению президента России на срок до пяти лет.

Законопроект также предусматривает пятилетний переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования территории.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»
Политика
Дмитрий Медведев

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие нужно для комплексного социально-экономического и инновационного развития этой территории, а также для повышения ее инвестиционной привлекательности. Помимо этого изменения нацелены на сохранение спортивного, культурного и природного наследия, а также на реализацию приоритетов научно-технологического развития России.

Понятие «федеральные территории» появилось в Конституции России в результате принятия поправок к Основному закону в июле этого года. О том, что этот термин может появиться в Основном законе, в феврале заявил Клишас.

В случае принятия законопроекта «Сириус» станет первой в России федеральной территорией.

Госдума законопроект «Сириус» Краснодарский край
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»
Политика
Арена для вундеркиндов: зачем «Сириусу» статус «научной долины»
Общество
Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter