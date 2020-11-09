В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус»

Согласно законопроекту, совет «Сириуса» формируется на пять лет в составе 17 членов, а глава территории избирается советом по представлению президента России на срок до пяти лет.

Законопроект также предусматривает пятилетний переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования территории.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие нужно для комплексного социально-экономического и инновационного развития этой территории, а также для повышения ее инвестиционной привлекательности. Помимо этого изменения нацелены на сохранение спортивного, культурного и природного наследия, а также на реализацию приоритетов научно-технологического развития России.

Понятие «федеральные территории» появилось в Конституции России в результате принятия поправок к Основному закону в июле этого года. О том, что этот термин может появиться в Основном законе, в феврале заявил Клишас.

В случае принятия законопроекта «Сириус» станет первой в России федеральной территорией.