Глава «Сириуса» стала кандидатом на пост сопредседателя ОНФ

Новым сопредседателем ОНФ может стать глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Центр был открыт в 2015 году Владимиром Путиным, президент входит в его попечительский совет

Елена Шмелева (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) в «Крокус Экспо», который пройдет в четверг, 29 ноября, изберут новых сопредседателей и центральный штаб движения. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что одним из сопредседателей может быть избрана руководитель сочинского образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Источник РБК, близкий к ОНФ, подтвердил эту информацию.

Шмелева сказала РБК, что находится на совещании и не может говорить.

Сейчас в ОНФ остался один сопредседатель — вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Александра Бречалова избрали главой Удмуртии, депутат и режиссер Станислав Говорухин умер в июне.

По информации газеты, число сопредседателей могут увеличить до пяти. При этом Тимофеева свой пост в ОНФ не сохранит.

Выдвижение кандидатуры Шмелевой в сопредседатели фонда собеседники газеты объяснили тем, что она «лично знакома с президентом, неоднократно с ним встречалась, и президент возглавляет попечительский совет центра [«Сириус»]». 27 ноября ее наградили Орденом Дружбы. Еще одним кандидатом в сопредседатели газета называет директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Он уже состоит в центральном штабе ОНФ.

На съезд фронта придет президент Владимир Путин, он встретится с новым составом центрального штаба, выступит перед участниками, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Шмелева была одним из сопредседателей избирательного штаба Путина на прошедших в марте президентских выборах.