Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»

Постановление правительство дало «Сириусу» статус инновационного научно-технологического центра, как у «Долины МГУ». Правительство определило научные направления для «Сириуса» и передало центру земли и здания в Сочи

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус». Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Согласно постановлению, среди направлений научной деятельности «Сириуса» будут роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, цифровые, интеллектуальные производственные технологии. А также генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук и исследования в области математики.

Центры и долины Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах» был принят в 2017 году специально для создания на территории МГУ научно-технологического центра.



МГУ ведет разработку проекта научно-технической долины с 2013 года, в январе 2015 года ректор МГУ Виктор Садовничий представил Владимиру Путину проект создания Долины МГУ. Садовничий оценивал его стоимость в 110 млрд руб. В марте 2016 года Минэкономразвития представило проект создания научно-технического центра на базе МГУ и Российской академии наук на территории университета на Воробьевых горах. Разработкой концепции развития Долины МГУ занималась компания «Иннопрактика», которой руководит Катерина Тихонова. Также планируется создание инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева 3.0» при Российском химико-технологическом университете имени Менделеева.



Еще один научно-технологический центр планируется создать в Новосибирске на базе Академгородка, где находится более 20 институтов Сибирского отделения РАН. На базе Уральского федерального университета планируется создать Инновационный научно-технологический центр «Татищев». Свыше 20 уральских компаний уже готовы участвовать в проекте общей стоимостью 24 млрд рублей, из них 5 миллиардов предоставит федеральный бюджет. Основную сумму вложат предприятия, которые получат различные преференции, — писала в сентябре «Российская газета». Власти Тамбовской области заявили о планах создания Инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», в Калининградской области планируют создать «Балтийскую долину», в Калужской области заявляли о планах разработки ИНТЦ МИФИ в Обнинске.

Инициатором проекта по созданию и обеспечению функционирования центра назначен фонд «Талант и успех» — учредитель образовательного центра «Сириус».

Правительство обязало Росимущество передать фонду 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий — склад и трансформаторные подстанции.