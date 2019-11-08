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Политика ,  
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Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»
Постановление правительство дало «Сириусу» статус инновационного научно-технологического центра, как у «Долины МГУ». Правительство определило научные направления для «Сириуса» и передало центру земли и здания в Сочи

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус». Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Согласно постановлению, среди направлений научной деятельности «Сириуса» будут роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, цифровые, интеллектуальные производственные технологии. А также генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук и исследования в области математики.

Центры и долины

Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах» был принят в 2017 году специально для создания на территории МГУ научно-технологического центра. 

МГУ ведет разработку проекта научно-технической долины с 2013 года, в январе 2015 года ректор МГУ Виктор Садовничий представил Владимиру Путину проект создания Долины МГУ. Садовничий оценивал его стоимость в 110 млрд руб. В марте 2016 года Минэкономразвития представило проект создания научно-технического центра на базе МГУ и Российской академии наук на территории университета на Воробьевых горах. Разработкой концепции развития Долины МГУ занималась компания «Иннопрактика», которой руководит Катерина Тихонова.

Также планируется создание инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева 3.0» при Российском химико-технологическом университете имени Менделеева.

Еще один научно-технологический центр планируется создать в Новосибирске на базе Академгородка, где находится более 20 институтов Сибирского отделения РАН. 

На базе Уральского федерального университета планируется создать Инновационный научно-технологический центр «Татищев». Свыше 20 уральских компаний уже готовы участвовать в проекте общей стоимостью 24 млрд рублей, из них 5 миллиардов предоставит федеральный бюджет. Основную сумму вложат предприятия, которые получат различные преференции, — писала в сентябре «Российская газета».

Власти Тамбовской области заявили о планах создания Инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», в Калининградской области планируют создать «Балтийскую долину», в Калужской области заявляли о планах разработки ИНТЦ МИФИ в Обнинске.

Инициатором проекта по созданию и обеспечению функционирования центра назначен фонд «Талант и успех» — учредитель образовательного центра «Сириус».

Правительство обязало Росимущество передать фонду 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий — склад и трансформаторные подстанции.

Министерству экономического развития и Минфину Медведев поручил проработать вопрос «о выделении бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения создания и функционирования Центра». Также правительство рекомендовало госкорпорациям и госкомпаниям в сфере высоких технологий, принять участие в создании и развитии территории и инфраструктуры «Сириуса».

Общество
Арена для вундеркиндов: зачем «Сириусу» статус «научной долины»

Ранее собеседник РБК, близкий к администрации президента, говорил о том, что центр в Сочи будет идентичен Технологической долине МГУ. Он утверждал, что к «Сириусу» присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Создание научно-технологического центра ориентировочной площадью около 40 га позволит «Сириусу» разместить в нем офисы компаний-партнеров, которые будут участвовать в образовательной деятельности и принимать на работу выпускников университета, который создан в центре, ранее говорила РБК глава «Сириуса» Елена Шмелева.

Решение о создании на базе «Сириуса» инновационного научно-технологического центра было принято осенью 2018 года, писал ранее РБК. Создающемуся центру передали ряд объектов Олимпиады в Сочи, в том числе часть Олимпийского парка, конькобежный центр «Адлер-Арена», часть отеля «Бархатные сезоны» и бывший отель «Тюлип Инн Омега Сочи». Ранее «Сириус» получил ледовую арену «Шайба».

Как был создан «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 году по инициативе президента. В его задачи входит поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и так далее. На стажировку в «Сириус» ежемесячно приезжают 800 детей из всех регионов России.

Среди учредителей фонда «Талант и успех» — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Попечительский совет фонда «Талант и успех» возглавляет Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко.

Согласно национальному проекту «Образование», до 2021 года, с учетом опыта фонда «Талант и успех», в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек.

Ранее представительства в «Сириусе» открыли «Яндекс», фармацевтическая компания Biocad, Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем (РЖД), Тинькофф Банк.

Авторы: Евгения Кузнецова, Егор Губернаторов
Теги: «Сириус», Дмитрий Медведев, правительство
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