Киев выразил протест Москве из-за запуска поездов по Крымскому мосту

МИД Украины выразил протест после поездки президента России Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожного движения через Керченский пролив, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению Киева, действия России относительно Крымского моста грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву и соглашения между странами, а также «фундаментально противоречат нормам и принципам международного права».

Первые поезда по Крымскому мосту запустили 23 декабря. Железнодорожное движение открыл президент России Владимир Путин. Он проехал в кабине машиниста из Керчи в Тамань и по телемосту поучаствовал в церемонии отправки поезда из Петербурга в Севастополь.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив началось в 2016 году. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Первую открыли в мае 2018 года. В декабре этого года должен был пройти запуск грузовых поездов по мосту, однако его отложили до лета 2020 года из-за древнего города, который обнаружили на пути строительства.