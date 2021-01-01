Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 14:13
СМИ сообщили о госпитализации бывшего президента Франции Общество, 22:19 В Минобороны сообщили о возвращении еще 472 беженцев в Степанакерт Политика, 22:16 Бизнес, спорт и досуг: премиум-класс рядом с работой вне стен мегаполиса РБК и Сколково Парк, 21:54 При крушении поезда во Владимирской области погиб путевой мастер Общество, 21:51 НЛМК уладил спор с Минторгом США из-за пошлин Бизнес, 21:50 В Совфеде сообщили о поступившем Мизулиной «ответственном предложении» Политика, 21:43 Минобороны сообщило о 15,4 тыс. вылечившихся после COVID военнослужащих Общество, 21:32 В решающем для сборной России матче Лиге наций заменили бригаду судей Спорт, 21:20 Правозащитница сообщила о предъявлении обвинений бойцу Яндиеву Спорт, 21:16 В Свердловской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки Общество, 21:09 Путин ввел в состав СПЧ защитницу семейных ценностей и мужа Касперской Общество, 20:59 Помощнику капитана взорвавшегося в Керчи танкера предъявили обвинение Общество, 20:52 Аналитики Citi предсказали обвал доллара на 20% из-за вакцины от COVID Инвестиции, 20:47 «Спартак» высмеял твит Трампа про победу на выборах Спорт, 20:44
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,24 -1,48% EUR/RUB ₽90,31 -1,39% EUR/USD $1,18 +0,1%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Минобороны сообщили о возвращении еще 472 беженцев в Степанакерт

Еще 482 беженца прибыли в Степанакерт, всего с 14 ноября вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван — Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта», — говорится в сообщении.

Безопасность возвращения беженцев обеспечивает Межведомственный центр гуманитарного реагирования, автобусы сопровождали российские военнослужащие.

Утром в Минобороны сообщили о возвращении в Степанакерт 475 беженцев в сопровождении российских миротворцев. 14 ноября Минобороны сообщило о возращении в Степанакерт 250 беженцев.

Российские миротворцы развернули все наблюдательные посты в Карабахе
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Вооруженные действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября подписанием соглашения между главами Азербайджана, Армении и России. Согласно соглашению, в регионе в течение как минимум пяти лет будет действовать контингент российских миротворцев. Также соглашение предусматривает полное прекращение военных действий в зоне конфликта, передачу Арменией семи районов вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану и возвращение беженцев.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Нагорный Карабах беженцы миротворцы
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,24 -1,48% EUR/RUB ₽90,31 -1,39% EUR/USD $1,18 +0,1%
Материалы по теме
Российские миротворцы развернули все наблюдательные посты в Карабахе
Политика
Пустеющая земля. Репортаж из Нагорного Карабаха
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter