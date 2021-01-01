В Минобороны сообщили о возвращении еще 472 беженцев в Степанакерт

Еще 482 беженца прибыли в Степанакерт, всего с 14 ноября вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван — Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта», — говорится в сообщении.

Безопасность возвращения беженцев обеспечивает Межведомственный центр гуманитарного реагирования, автобусы сопровождали российские военнослужащие.

Утром в Минобороны сообщили о возвращении в Степанакерт 475 беженцев в сопровождении российских миротворцев. 14 ноября Минобороны сообщило о возращении в Степанакерт 250 беженцев.