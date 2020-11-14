Минобороны России сообщило о возвращении 250 беженцев в Степанакерт

Около 250 беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте после развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны России.

«Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.

Ранее лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Этот документ в том числе ввод предусматривает ввод в регион российских миротворцев, которые должны контролировать исполнение договоренностей.