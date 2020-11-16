Минобороны России сообщило о возвращении еще 475 беженцев в Степанакерт

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Еще 475 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Об этом сообщает Минобороны России.

«15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны указали, что колонна из 19 автобусов проследовала в Степанакерт из Еревана.

Ранее Минобороны сообщило о возращении в Степанакерт 250 беженцев. Военное ведомство передавало, что девять автобусов с ними прибыли в город после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов в регионе.