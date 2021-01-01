Российские миротворцы развернули все наблюдательные посты в Карабахе

Утром 16 ноября в Ереван прибыли 20 самолетов с российскими военнослужащими и спецтехникой. За сутки Минобороны в рамках операции доставило в Армении 58 единиц техники. Первые самолеты направились в регион 10 ноября.

Соглашение о прекращении военных действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе было заключено в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Баку и Еревана. Для контроля за соблюдением режима прекращения огня российская сторона отправит миротворцев в зону военных действий на пять лет. Как сообщало ранее Министерство обороны, в Нагорном Карабахе будут располагаться 1960 военнослужащих и около 500 единиц спецтехники.