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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские миротворцы развернули все наблюдательные посты в Карабахе

Фото:Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе российские военные завершили развертывание наблюдательных постов в рамках миротворческой миссии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки», — заявил он.

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Фото:Минобороны России

Конашенков пояснил, что всего в зоне конфликта расположены 25 наблюдательных постов: девять в южной зоне, девять в северной и еще семь в Лачинском коридоре.

Он также подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в непризнанной республике.

Утром 16 ноября в Ереван прибыли 20 самолетов с российскими военнослужащими и спецтехникой. За сутки Минобороны в рамках операции доставило в Армении 58 единиц техники. Первые самолеты направились в регион 10 ноября.

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Соглашение о прекращении военных действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе было заключено в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Баку и Еревана. Для контроля за соблюдением режима прекращения огня российская сторона отправит миротворцев в зону военных действий на пять лет. Как сообщало ранее Министерство обороны, в Нагорном Карабахе будут располагаться 1960 военнослужащих и около 500 единиц спецтехники.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах Армения Азербайджан Россия миротворцы
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