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Политика ,  
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Додон заявил о планах опротестовать в суде результаты выборов в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен обратиться в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы государства, на которых победила его соперница Майя Санду. Об этом он заявил на брифинге, передает телеканал TV8.

По словам Додона, его штаб зафиксировал нарушения на президентских выборах. Он отметил, что граждане Молдавии сообщали об организованном подвозе избирателей на участках в странах Европы, а также о блокировании голосования избирателей из Приднестровья.

«Я обязан защищать своих избирателей законными средствами: ЦИК, суд, Конституционный суд. <...> Если суд подтвердит, что все произошло законно, то мы прекратим эту избирательную кампанию», — сказал он.

Додон призвал сограждан к спокойствию, а также попросил не выходить на протесты и не поддаваться на провокации.

При этом ранее Додон поздравил Санду с победой на выборах главы государства. В то же время он подчеркивал, что речь идет о предварительных результатах.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. Согласно данным ЦИК республики, по итогам подсчета почти 100% бюллетеней Санду набрала 57,74% голосов, Додон — 42,26%.

Санду уже поздравили с победой президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Игорь Додон Молдавия президентские выборы
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