Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.
Путин также пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Как сообщила ЦИК республики, по итогам подсчета почти 100% бюллетеней Санду набрала 57,74% голосов. За действующего главу государства Игоря Додона голоса отдали 42,26% избирателей. Явка на выборах превысила 50%.