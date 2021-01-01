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Политика ,  
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Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин также пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

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Майя Санду

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Как сообщила ЦИК республики, по итогам подсчета почти 100% бюллетеней Санду набрала 57,74% голосов. За действующего главу государства Игоря Додона голоса отдали 42,26% избирателей. Явка на выборах превысила 50%.

Майя Санду была министром просвещения Молдавии с 2012 по 2015 год и премьер-министром в период политического кризиса, с 8 июня по 14 ноября 2019 года. В конце 2015 года она объявила о создании собственного проевропейского политического движения «Сделай /шаг/ с Майей Санду», которое позднее преобразовалось в партию «Действие и солидарность».

Санду поддерживает интеграцию с Европейским союзом, улучшение отношений с Румынией и Украиной. Она также выступает за вывод российских военных из зоны конфликта в Приднестровье.

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