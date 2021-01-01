Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Майя Санду была министром просвещения Молдавии с 2012 по 2015 год и премьер-министром в период политического кризиса, с 8 июня по 14 ноября 2019 года. В конце 2015 года она объявила о создании собственного проевропейского политического движения «Сделай /шаг/ с Майей Санду», которое позднее преобразовалось в партию «Действие и солидарность».

Санду поддерживает интеграцию с Европейским союзом, улучшение отношений с Румынией и Украиной. Она также выступает за вывод российских военных из зоны конфликта в Приднестровье.