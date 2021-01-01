Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах

Майя Санду у предвыборного штаба после оглашения предварительных итогов голосования во втором туре выборов президента Молдавии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает телеканал TV8.

«Предварительные результаты показывают, что мой оппонент Майя Санду, одержала победу. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим», — сказал Додон на брифинге.

Накануне в Молдавии завершился второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись Додон и Санду. По данным ЦИК по итогам подсчета почти 100% голосов, Санду набрала 57,74% голосов, а за действующего президента проголосовали более 42,26% избирателей. Явка на выборах превысила 50%.

Санду выступает за интеграцию с Европейским союзом, улучшение отношений с Румынией и Украиной. Также она поддерживает вывод российских военных из зоны конфликта в Приднестровье.