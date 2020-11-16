Зеленский и президент Румынии поздравили Санду с победой на выборах

Майя Санду и Клаус Йоханнис (Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС)

Президенты Румынии Клаус Йоханнис и Украины Владимир Зеленский поздравили Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом лидеры написали в Twitter.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Республике Молдова», — заявил Йоханнис. Глава государства считает, что граждане Молдавии выбрали европейский и демократический путь. Йоханнис добавил, что Румыния останется рядом с Молдавией в ее усилиях по модернизации, демократизации и сближению с Европейским союзом.

Зеленский в своем сообщении выразил надежду на укрепление отношений между Киевом и Кишиневом, а также на европейскую интеграцию двух государств.

Накануне в Молдавии завершился второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. По данным ЦИК, победу на выборах одержала Санду, набрав 57,74% голосов. За Додона проголосовали более 42,26% избирателей. Явка на выборах превысила 50%.