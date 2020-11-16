Синоптики предупредили о самом холодном дне с начала осени

По данным специалиста, днем в Москве будет облачно, температура опустится до минус 2, в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущая неделя в столице будет солнечной, преимущественно без осадков, а температура воздуха будет близка к норме.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в столице прогнозируется минус 1–3 градуса, в среду температура опустится до 2 градусов мороза. Во второй половине недели ожидается потепление. Так, в четверг прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в пятницу — от 0 до 5 градусов тепла, в субботу — от минус 1 градуса до плюс 4.