Синоптики предупредили о самом холодном дне с начала осени
Понедельник, 16 ноября, в Москве станет самым холодным днем с начала осени. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Мы ожидаем сегодня 0 — минус 2 градуса днем и до минус 4 — минус 6 ночью предстоящей», — сказал он.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что к вечеру в столице выглянет солнце и наступит метеорологическая зима.
«Произойдет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — пояснил Тишковец.