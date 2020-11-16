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Синоптики предупредили о самом холодном дне с начала осени

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Понедельник, 16 ноября, в Москве станет самым холодным днем с начала осени. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем сегодня 0 — минус 2 градуса днем и до минус 4 — минус 6 ночью предстоящей», — сказал он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что к вечеру в столице выглянет солнце и наступит метеорологическая зима.

«Произойдет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — пояснил Тишковец.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По данным специалиста, днем в Москве будет облачно, температура опустится до минус 2, в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущая неделя в столице будет солнечной, преимущественно без осадков, а температура воздуха будет близка к норме.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в столице прогнозируется минус 1–3 градуса, в среду температура опустится до 2 градусов мороза. Во второй половине недели ожидается потепление. Так, в четверг прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в пятницу — от 0 до 5 градусов тепла, в субботу — от минус 1 градуса до плюс 4.

погода «Фобос» температура прогноз погоды новости
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