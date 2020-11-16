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Вильфанд пообещал радостную погоду в Москве на предстоящей неделе

«Радостная погода» придет в Москву на предстоящей неделе. В частности, в столице ожидается много солнца, преимущественно без осадков, а температура воздуха будет близка к норме, сообщила в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогноз таков, что погода на следующей неделе будет приятной и радостной, потому что при антициклоне, который будет определять погоду в Москве, будет много солнца. Кроме того, неделя будет сухой, преимущественно без осадков», — сказал синоптик.

По его словам, в течение недели температура воздуха будет близка к климатической норме. При этом атмосферное давление будет очень высоким, и может достичь рекордных показателей, так как оно будет выше нормы на 18-20 мм ртутного столба, отметил синоптик.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в российской столице прогнозируется 1-3 градуса мороза, в среду — до 2 градусов мороза, в четверг — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в пятницу — от 0 до 5 градусов тепла, в субботу — от 1 градуса мороза — до 4 градусов тепла.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал, что предстоящей зимой температурный фон почти на всей территории России будет около нормы. По словам синоптика, на севере европейской части страны, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири температура будет превышать норму.

Гидрометцентр России Роман Вильфанд погода Москва
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