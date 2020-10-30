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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре сообщили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19

На заболеваемость коронавирусной инфекцией влияют погодные факторы. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — сказала Пшеничная.

Она добавила, что заражение другими респираторными вирусами может осложнять течение COVID-19.

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Ранее ученые английского Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риск летального исхода.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев говорил РБК, оба заболевания «бьют в одну и ту же точку» и сильно истощают иммунную систему, что негативно сказывается на состоянии больного.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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