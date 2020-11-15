В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на неделе

Россиян ждут аномальные похолодание и потепление на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В целом в России погода будет неоднородная», — указал он.

В азиатской части страны будет аномально тепло, особенно в северной ее части. Там воздух прогреется на 12-20 градусов выше нормы.

В северных регионах европейской половины температура также будет теплее обычных значений, разница составит примерно 4-8 градусов. В центре европейской части России аномалии не прогнозируются, а вот юг ждет похолодание. «Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал, там отрицательные аномалии», — уточнил Вильфанд.