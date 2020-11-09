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Погода в Москве была самой теплой за последние 70 лет

Погода в столице 8 ноября потеплела до максимального значения для этой даты за последние 70 лет. Об этом говорится на сайте «Метеоновости», где публикуются прогнозы от центра «Фобос».

Согласно данным метеостанции ВДНХ, за прошедший день воздух прогрелся до 10 градусов, что на 7 — 8 градусов выше нормы.

«Такой высокой температура воздуха 8 ноября не была в столице уже более 70 лет, за все время производства наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ!», — отмечается в сообщении.

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В то же время температура не побила абсолютный суточный рекорд для этого дня, 12 градусов выше нуля. До такой отметки воздух прогрелся в 1927 году.

Как уточняет «Фобос», 8 октября закончилась затяжная погодная аномалия, продолжавшаяся с 22 октября. Теперь в городе начнет холодать, поскольку с северо-запада приближается холодный атмосферный фронт. Из-за него в Москве уже начались дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что к понедельнику в столице наступят первые заморозки и гололедица. Метеоролог пояснил, что в ночь на 9 ноября осадки прекратятся, но температура упадет до минус 3 — плюс 2 градусов. Похолодание способствует замерзанию выпавшей влаги и образованию льда на дорогах.

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