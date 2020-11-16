Россия начнет поставки «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года

Россия планирует начать поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Венесуэлу в январе 2021 года. Об этом сообщила в Twitter вице-президент республики Делси Родригес по итогам переговоров в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины и поставки начиная с января», — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил, что в Боливарианскую республику будет поставлено 10 млн доз вакцины, сообщает портал Notimérica.

«Боливарианское правительство гарантировало венесуэльскому народу 10 млн вакцин», — сказал Мадуро во время выступления по государственному телевидению Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадурос заявил, что испытания российской вакцины от коронавируса идет очень хорошо. Точные результаты будут предоставлены после окончания испытаний.

Первая партия «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 2 октября. В испытаниях принимают участие 2 тыс. граждан страны. Первыми вакцину получили сотрудники здравоохранения и образования, а также пожилые и страдающие хроническими заболеваниями граждан.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в середине августа. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени (НИЦЭМ) имени академика Н.Ф. Гамалеи.

В начале сентября началась третья, пострегистрационная, фаза клинических испытаний вакцины. Вакцинирование происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а спустя три недели делают вторую инъекцию.