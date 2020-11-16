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Пандемия коронавируса ,  
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Россия начнет поставки «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года

Россия планирует начать поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Венесуэлу в январе 2021 года. Об этом сообщила в Twitter вице-президент республики Делси Родригес по итогам переговоров в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины и поставки начиная с января», — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил, что в Боливарианскую республику будет поставлено 10 млн доз вакцины, сообщает портал Notimérica.

«Боливарианское правительство гарантировало венесуэльскому народу 10 млн вакцин», — сказал Мадуро во время выступления по государственному телевидению Венесуэлы.

Президент Венесуэлы назвал сроки получения российской вакцины
Общество
Фото:Andre Borges / Getty Images

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадурос заявил, что испытания российской вакцины от коронавируса идет очень хорошо. Точные результаты будут предоставлены после окончания испытаний.

Первая партия «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 2 октября. В испытаниях принимают участие 2 тыс. граждан страны. Первыми вакцину получили сотрудники здравоохранения и образования, а также пожилые и страдающие хроническими заболеваниями граждан.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в середине августа. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени (НИЦЭМ) имени академика Н.Ф. Гамалеи.

В начале сентября началась третья, пострегистрационная, фаза клинических испытаний вакцины. Вакцинирование происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а спустя три недели делают вторую инъекцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Венесуэла Николас Мадуро РФПИ вакцина коронавирус COVID-19
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