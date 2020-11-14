Церемония прощания с Джигарханяном пройдет в открытом формате

Цветы у Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (Фото: АГН «Москва»)

Прощание c Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате. Об этом РБК сообщил друг артиста Артур Согомонян.

«Прощание пройдет в открытом формате со всеми мерами предосторожности, с масками и социальной дистанцией в театре Армена Джигарханяна», — сказал Согомонян. Он добавил, что церемония пройдет 17 ноября с 12:00 до 14:00.

Ранее Согомонян сообщил РБК, что похороны артиста состоятся 17 ноября на Ваганьковском кладбище, где похоронена его дочь.

Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.