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Церемония прощания с Джигарханяном пройдет в открытом формате

Цветы у Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна
Цветы у Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (Фото: АГН «Москва»)

Прощание c Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате. Об этом РБК сообщил друг артиста Артур Согомонян.

«Прощание пройдет в открытом формате со всеми мерами предосторожности, с масками и социальной дистанцией в театре Армена Джигарханяна», — сказал Согомонян. Он добавил, что церемония пройдет 17 ноября с 12:00 до 14:00.

Путин и Матвиенко выразили соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
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Ранее Согомонян сообщил РБК, что похороны артиста состоятся 17 ноября на Ваганьковском кладбище, где похоронена его дочь.

Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры, работавшие с ним.

Армен Джигарханян похороны
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