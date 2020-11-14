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Пашинян выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Армен Джигарханян и Никол Пашинян (слева направо)
Армен Джигарханян и Никол Пашинян (слева направо) (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти актера, режиссера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Больше нет с нами известного армянина, интеллигента и любимого всеми нами Армена Джигарханяна», — говорится в послании.

Также Пашинян отметил, что Джигарханян пользуется «большой любовью и популярностью не только среди армян, но и среди других народов». Премьер заявил, что армяне гордятся таким соотечественником.

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Кроме того, в телеграмме Пашинян вспоминает о встрече с Джигарханяном в 2019 году в Москве. По словам премьера, тогда артист собирался посетить Армению, но из-за проблем со здоровьем так и не смог это сделать.

Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни.  Друг артиста Артур Согомонян рассказал, что похороны пройдут 17 ноября на Ваганьковском кладбище.

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Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года.Он был отмечен званием Народного артиста СССР, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденом Почета.

Армен Джигарханян Никол Пашинян Армения
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