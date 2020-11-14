Пашинян выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Армен Джигарханян и Никол Пашинян (слева направо) (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти актера, режиссера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Больше нет с нами известного армянина, интеллигента и любимого всеми нами Армена Джигарханяна», — говорится в послании.

Также Пашинян отметил, что Джигарханян пользуется «большой любовью и популярностью не только среди армян, но и среди других народов». Премьер заявил, что армяне гордятся таким соотечественником.

Кроме того, в телеграмме Пашинян вспоминает о встрече с Джигарханяном в 2019 году в Москве. По словам премьера, тогда артист собирался посетить Армению, но из-за проблем со здоровьем так и не смог это сделать.