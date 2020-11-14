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Пандемия коронавируса ,  
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ЦУМу пригрозили штрафом за отсутсвие дистанции в очереди за смартфонами

Женщина в медицинской маске в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) во время пандемии коронавируса COVID-19
Женщина в медицинской маске в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) во время пандемии коронавируса COVID-19 (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)
Центральный универсальный магазин (ЦУМ), занимающийся продажей люксовых товаров, могут во второй раз оштрафовать за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Магазин не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты. Представитель администрации ЦУМа приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

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В организации уточнили, что речь идет об очереди за смартфонами. Руководство торгового центра должно было организовать ее так, чтобы покупатели находились на безопасном расстоянии друг от друга.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, за такое нарушение организации грозит штраф до 1 млн руб. или полная приостановка деятельности на 90 дней.

РБК обратился за комментарием к представителю торгового дома.

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В сентябре ЦУМ уже оштрафовали на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима. Нарушения были выявлены в ходе специальных рейдов. К тому моменту за несоблюдение мер безопасности были закрыты 43 крупных магазина.

По данным оперативного штаба, эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает ухудшаться. За минувшие сутки в столице COVID-19 выявили у более 6,4 тыс человек. 

ЦУМ коронавирус штраф новости
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