ЦУМу пригрозили штрафом за отсутсвие дистанции в очереди за смартфонами
«Магазин не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты. Представитель администрации ЦУМа приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
В организации уточнили, что речь идет об очереди за смартфонами. Руководство торгового центра должно было организовать ее так, чтобы покупатели находились на безопасном расстоянии друг от друга.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, за такое нарушение организации грозит штраф до 1 млн руб. или полная приостановка деятельности на 90 дней.