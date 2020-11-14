В Москве зарегистрировали более 6 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки коронавирусом в столице заразились 6427 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за все время пандемии в Москве COVID-19 обнаружен более чем у 503,9 тыс. человек. Накануне в городе зарегистрировали 5974 случая заболевания.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эпидемиологическая ситуация в столице еще будет ухудшаться и пик заболеваемости будет достигнут только через несколько месяцев.

Кроме того, по оценке мэра, число реальных зараженных в столице значительно превышает количество выявленных случае. Собянин заявил, что за время эпидемии коронавирусом в Москве заболели около 2,5–3 млн человек.