В Москве зарегистрировали более 6 тыс. новых случаев COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Главу Пятигорска Ворошилова госпиализировали с COVID-19 Общество, 12:16 Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Джигарханяна Общество, 12:10 Минобороны Азербайджана сообщило об обмене с Арменией телами погибших Политика, 12:08 Московские елки столкнулись с пониженным спросом на поредевшие билеты Общество, 12:01 Сбербанк закрыл свою платформу для онлайн-кредитования проектов физлицами Финансы, 12:00 Федун назвал смерть Джигарханяна большой утратой для «Спартака» Спорт, 11:55 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 11:48 В Петербурге зафиксирован новый рекорд заболевших COVID-19 за сутки Общество, 11:46 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 ноября Общество, 11:42 Футболист «Рубина» заразился COVID-19 в расположении сборной Южной Кореи Спорт, 11:28 Криптовалюты 2.0. Можно ли зарабатывать в сфере DeFi Крипто, 11:24 В России число смертей от COVID опустилось ниже 400 впервые за четыре дня Общество, 11:13 От акций до фондов: простыми словами о главных способах инвестировать Инвестиции, 11:11 В Москве зарегистрировали более 6 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:11
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве зарегистрировали более 6 тыс. новых случаев COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки коронавирусом в столице заразились 6427 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за все время пандемии в Москве COVID-19 обнаружен более чем у 503,9 тыс. человек. Накануне в городе зарегистрировали 5974 случая заболевания.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эпидемиологическая ситуация в столице еще будет ухудшаться и пик заболеваемости будет достигнут только через несколько месяцев.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 53 млн
Общество
Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

Кроме того, по оценке мэра, число реальных зараженных в столице значительно превышает количество выявленных случае. Собянин заявил, что за время эпидемии коронавирусом в Москве заболели около 2,5–3 млн человек.

В связи с эти правительство Москвы ужесточило ограничительные меры. В столице введен строгий масочный режим, школы и вузы переведены на дистанционное обучение (за исключением школьников с первого по пятый класс), а также на удаленную работу переведены 30% сотрудников предприятий. Помимо прочего, введены ограничения на работу общепита и развлекательных мест в ночное время.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
коронавирус Москва
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 53 млн
Общество
Ученые заявили о более восприимчивом к вакцине коронавирусе из-за мутации
Общество
В Подмосковье создадут 80 пунктов вакцинации от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter