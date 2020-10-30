В Москве посетителей магазинов без масок оштрафовали на 50 млн руб.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице посетителей магазинов, торговых и развлекательных центров за отсутствие масок и перчаток с начала осени оштрафовали на 50 млн руб. Об этом сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, передает ТАСС.

По словам Данчикова, в магазинах проводятся постоянные рейды, в ходе которых с 1 сентября было выявлено более 12,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами.

Масочный режим в Москве действует с мая, власти не стали отменять его после прекращения режима самоизоляции. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина все жители города обязаны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям правил режима грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

С 28 октября на фоне роста заболевших коронавирусом Роспотребнадзор предписал носить маски жителям всех субъектов страны. Их необходимо надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.