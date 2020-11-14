В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за дела Навального

Власти Германии повели себя однобоко и заняли антироссийскую позицию в ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон, передает «Комсомольская правда».

«Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального, — это атака на Россию», — указал он.

По словам депутата, во время работы действующего министра иностранных дел Германии Хайко Мааса отношения между Москвой и Берлином ухудшились.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал Германию лидером «нового обострения в отношениях с Российской Федерацией». Министр предположил, что Навального могли отравить в ФРГ или в самолете по пути туда из России.