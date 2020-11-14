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Отравление Навального ,  
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В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за дела Навального

Власти Германии повели себя однобоко и заняли антироссийскую позицию в ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон, передает «Комсомольская правда».

«Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального, — это атака на Россию», — указал он.

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По словам депутата, во время работы действующего министра иностранных дел Германии Хайко Мааса отношения между Москвой и Берлином ухудшились.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал Германию лидером «нового обострения в отношениях с Российской Федерацией». Министр предположил, что Навального могли отравить в ФРГ или в самолете по пути туда из России.

В свою очередь представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что у России «есть все необходимое», чтобы расследовать произошедшее и «раскрыть преступление», однако вместо этого она занимается введением ответных антиевропейских санкций.

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В августе Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили, политика, впавшего в кому, госпитализировали, позже его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты обнаружили в организме пострадавшего следы яда группы «Новичок», их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Россия неоднократно опровергала причастность к отравлению Навального. Врачи, оказывавшие первую помощь оппозиционеру в России, не нашли в его анализах следов яда.

Самого Навального выписали из клиники в сентябре.

После долгих согласований Европейский союз в октябре ввел санкции в связи с отравлением Навального против России. Под них, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и Государственный научно-исследо­вательский институт органической химии и технологии. Россия в ноябре приняла решение ввести ответные санкции.

Алексей Навальный Германия
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