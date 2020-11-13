Лукашенко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукатский / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому стоит самому опасаться, что украинцы перестанут называть его президентом. Об этом Лукашенко заявил в интервью СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья, отрывок из которого публикует близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого».

Video

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно — кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов [рейтинга]. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», — ответил Лукашенко на соответствующий вопрос.

«Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — добавил Лукашенко.

Украина, наряду со странами — членами ЕС и США, не признала итогов выборов Белоруссии. Как заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, «учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, «инаугурация» Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства».