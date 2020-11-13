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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко пообещал уйти с президентского поста «когда надо»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть должность главы государства «когда надо», но не сделает это внезапно, поскольку это опасно. Об этом Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ России, Украины, Молдавии, Казахстана во Дворце независимости в Минске. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

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«Нет, вдруг я не откажусь (от президентских полномочий. — РБК), я просто когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг — это опасно», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста казахстанского телеканала «Хабар» Ерлана Бекхожина о том, есть ли условия, чтобы он «вдруг» сложил полномочия.

Кроме того, Лукашенко заявил, что он не намерен использовать сценарий транзита власти.

«Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — сказал президент. Он категорически отверг возможность своей досрочной отставки.

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В начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко одержал на них победу, набрав более 80% голосов. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали более 10%, сообщили в ЦИК. В штабе Тихановской не признали озвученные результаты выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

После выборов в ряде городов Белоруссии проходят акции протеста. Для разгона мирного населения силовики применяли светошумовые гранаты, водометы, резиновые дубинки и другие спецсредства.

Большинство стран Запада не признали результаты выборов в Белоруссии. Кроме того, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его сыновей и ряда других белорусских чиновников.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла в закрытом режиме во Дворце независимости в Минске. Президент не раз говорил, что выборы были прозрачными и прошли честно. 

Белоруссия Александр Лукашенко
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