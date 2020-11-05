Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем он принял решение уйти на самоизоляцию. Об этом Белозерцев сообщил в своем Instagram.

«Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно», — написал глава региона.

В своем видеообращении глава региона сообщил, что результаты теста на коронавирус ему стали известны сегодня.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, с начала пандемии в Пензенской области выявлено 15 918 случаев заражений вирусом. Выздоровели 11 516 человек. Умерли 192 человека.

3 ноября о заражении коронавирусом сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Как говорил глава региона, заболевание у него протекает без симптомов, а состояние оценивается как удовлетворительное. Хорохордин отметил, что в ближайшее время он будет работать дистанционно, а правительство республики и все министерства продолжат работу в плановом режиме.

26 октября стало известно о заражении коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кузбасса Сергея Цивилева.

29 октября о заражении коронавирусом сообщил губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.