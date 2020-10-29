Глава Еврейской автономной области заразился коронавирусом

Ростислав Гольдштейн (Фото: goldshtein_rostislav / Instagram)

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Если кто-нибудь еще думает, что коронавирус — шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. <...>. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел», — написал глава региона.

По его словам, он будет исполнять свои служебные обязанности удаленно еще две недели.

В понедельник, 26 октября, стало известно о заражении коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Позже в пресс-службе правительства региона сообщили, что Кобзева госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное.