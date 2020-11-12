Небензя назвал условие проведения расследования по Навальному

Василий Небензя (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Россия готова провести расследование ситуации с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального, однако для этого необходимы улики, которые пока не получены. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

«Мы готовы провести расследование, но нам нужны улики, которые они отказываются предоставлять», — сказал Небензя.

По его словам, Германия не хочет давать ответы на «справедливые вопросы» с российской стороны.

Материал дополняется