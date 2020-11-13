Песков назвал одну из возможных дат пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться 17 декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости»

«17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения», — заявил он.

Накануне Песков заявил, большая пресс-конференция президента пойдет в «необычном формате». По его словам, мероприятие будет включать в себя элементы прямой линии. В сентябре в Кремле сообщали, что пресс-конференцию Путина планируют провести в традиционном очном формате во второй половине декабря.

При этом ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным в 2020 году еще не было. Обычно ее проводят летом. В начале сентября Песков объяснил это тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции президент и так «проводит прямую линию» последние несколько месяцев.