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Политика ,  
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Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина в необычном формате

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в этом году в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. <…> Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат», — сказал Песков.

В сентябре в Кремле сообщили, что традиционную большую пресс-конференцию Путина планируется провести в очном формате во второй половине декабря.

Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится
Общество
Владимир Путин

В 2020 году не состоялся традиционный прямой эфир, во время которого президент отвечает на поступившие вопросы россиян — «Прямая линия с Владимиром Путиным». Обычно «Прямую линию» проводят летом.

Пресс-секретарь главы государства объяснил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». С начала пандемии Путин несколько раз выступал в формате обращения к россиянам, часть обращений была включена в формат совещаний с правительством.

Большую пресс-конференцию Путина традиционно проводят в декабре, первое такое мероприятие состоялось в конце 2001 года. Перерыв был сделан лишь в период, когда Путин занимал должность премьер-министра (с 2008 по 2012 год). Предыдущая большая пресс-конференция президента состоялась 19 декабря 2019 года.

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