Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина в необычном формате

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в этом году в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. <…> Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат», — сказал Песков.

В сентябре в Кремле сообщили, что традиционную большую пресс-конференцию Путина планируется провести в очном формате во второй половине декабря.

В 2020 году не состоялся традиционный прямой эфир, во время которого президент отвечает на поступившие вопросы россиян — «Прямая линия с Владимиром Путиным». Обычно «Прямую линию» проводят летом.