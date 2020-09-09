Политика , 09 сен, 12:54
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Кремль назвал сроки большой пресс-конференции Путина
Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина планируется в очном формате, Кремль намерен ее провести во второй половине декабря. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал об отмене другого традиционного формата выступлений президента, прямой линии.
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