Песков назвал принявших решение о транспортировке Навального в Германию

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Решение о транспортировке оппозиционера Алексея Навального в Германию принимали врачи, президент Владимир Путин поручил снять ограничения на выезд. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Он [Путин] не решал, он поручил оказать всевозможное содействие. Решали все-таки врачи», — сказал Песков.

Представитель президента пояснил, что после того, как врачи сняли свои «решительные противопоказания» насчет транспортировки, после этого «прошла команда снять эти ограничения» с Навального.

Материал дополняется