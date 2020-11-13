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Отравление Навального ,  
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Песков назвал принявших решение о транспортировке Навального в Германию

Фото:Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Решение о транспортировке оппозиционера Алексея Навального в Германию принимали врачи, президент Владимир Путин поручил снять ограничения на выезд. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Он [Путин] не решал, он поручил оказать всевозможное содействие. Решали все-таки врачи», — сказал Песков.

Представитель президента пояснил, что после того, как врачи сняли свои «решительные противопоказания» насчет транспортировки, после этого «прошла команда снять эти ограничения» с Навального.

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Самолет Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту во время прибытия в берлинский аэропорт, 22 августа 2020 г.

Материал дополняется

Владимир Путин Алексей Навальный врачи
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