Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Наиболее опасными разносчиками коронавируса являются переболевшие COVID-19 люди, отказывающиеся носить маски, сообщил «Ленте.ру» заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок», — сказал Карабиненко.

Он отметил, что те, кто уже перенес инфекцию, распространяют ее «свободно и без всяких препятствий». Пульмонолог объяснил «заразность» переболевших тем, что даже после выздоровления вирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому следует надевать маски. Люди, не использующие эти средства защиты, «являются активными распространителями коронавируса». «И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — заключил врач.

В октябре ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета заявили, что главными распространителями коронавирусной инфекции являются дети и молодежь, на долю которых приходится треть проанализированных случаев COVID-19. Замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов сообщал, что большинство детей легко переносят заболевание, в то время как вирус в их организме задерживается на большее время, чем у взрослых, поэтому они дольше остаются разносчиками COVID-19.