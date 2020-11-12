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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили срок наибольшей заразности больных COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заболевшие коронавирусной инфекцией наиболее опасны с точки зрения распространения вируса в первые дни после заражения, когда у них еще нет внешних симптомов. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. <...> То есть главный человек, который распространяет вирус, он [внешне] здоров», — предупредил Комаровский.

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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

По его словам, после того как у зараженного появляются симптомы, например кашель, то количество вируса, которое он «выделяет во внешнюю среду», резко уменьшается. После пятого-шестого дня с момента появления симптомов больной становится практически незаразным.

Больше всего вируса выделяется в остром периоде болезни, т.е. в первые дни болезни, подтвердил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Нельзя исключить выделение вируса и в окончательном сроке инкубационного периода, может быть, несколько дней, часов до появления симптомов. С угасанием остроты инфекционного процесса выделение вируса обычно снижается. Но существуют научные литературные данные: по России это 48 дней, международные — около 90 дней, когда возможно выделение вируса. Однозначно и научно обоснованно сказать, сколько именно человек будет выделять вирус, нельзя», — отметил он. Вознесенский уточнил, что фаза активного выделения вируса также зависит от формы болезни — при бессимптомном течении и пневмонии она будет отличаться.

Человек, зараженный COVID-19, уже через день становится его распространителем, подтвердил РБК академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Однако количество выделяемого вируса и активная фаза распространения будут зависеть от «дозы заражения» и особенностей организма.

«Есть люди, которые вообще не болеют, есть люди, которые переносят это легко, соответственно, они и вирус выделяют в небольшом количестве, их вирусная нагрузка небольшая. Человек на следующий день после заражения уже становится возможным распространителем, и тогда влиять будет то, в каком состоянии у него верхние дыхательные пути и иммунная система. У кого-то она сразу срабатывает, и через три-четыре дня вы у него никакого вируса не найдете», — сказал он.

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Ранее об опасности контактов с заболевшими в первые дни после заражения сообщали в Роспотребнадзоре. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также говорила, что больные с коронавирусом наиболее заразны за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

«В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — отмечала эксперт, указывая, что возможность передачи вируса в более поздние сроки маловероятна.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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