Врачи оценили срок наибольшей заразности больных COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заболевшие коронавирусной инфекцией наиболее опасны с точки зрения распространения вируса в первые дни после заражения, когда у них еще нет внешних симптомов. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. <...> То есть главный человек, который распространяет вирус, он [внешне] здоров», — предупредил Комаровский.

По его словам, после того как у зараженного появляются симптомы, например кашель, то количество вируса, которое он «выделяет во внешнюю среду», резко уменьшается. После пятого-шестого дня с момента появления симптомов больной становится практически незаразным.

Больше всего вируса выделяется в остром периоде болезни, т.е. в первые дни болезни, подтвердил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Нельзя исключить выделение вируса и в окончательном сроке инкубационного периода, может быть, несколько дней, часов до появления симптомов. С угасанием остроты инфекционного процесса выделение вируса обычно снижается. Но существуют научные литературные данные: по России это 48 дней, международные — около 90 дней, когда возможно выделение вируса. Однозначно и научно обоснованно сказать, сколько именно человек будет выделять вирус, нельзя», — отметил он. Вознесенский уточнил, что фаза активного выделения вируса также зависит от формы болезни — при бессимптомном течении и пневмонии она будет отличаться.